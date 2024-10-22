Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar 22 Ekim: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bu kapsamda bugünkü Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…
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Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Lig maçlarının bitiminin ardından gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Hangi takımların birbiriyle karşılaşacağı ve maçların yayıncı kuruluşu ise araştırılan konular arasında. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…
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22 EKİM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
19:45 Milan - Club Brugge (TRT Spor) şifresiz
19:45 Monaco - Kızılyıldız (TRT Tabii)
22:00 Girona - Slovan Bratislava (TRT Tabii)
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22:00 PSG - PSV Eindhoven (TRT Tabii)
22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii)
22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT Tabii)
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22:00 Sturm Graz - Sporting CP (TRT Tabii)
22:00 Juventus - Stuttgart (TRT Tabii)
22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Spor) şifresiz
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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Yeni format gereği lig usulü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyondaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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