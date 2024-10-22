Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 22 EKİM 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar 22 Ekim: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bu kapsamda bugünkü Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarına sayılı saatler kaldı. Lig maçlarının bitiminin ardından gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Hangi takımların birbiriyle karşılaşacağı ve maçların yayıncı kuruluşu ise araştırılan konular arasında. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 22 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        • 2

          22 EKİM SALI ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          19:45 Milan - Club Brugge (TRT Spor) şifresiz

          19:45 Monaco - Kızılyıldız (TRT Tabii)

          22:00 Girona - Slovan Bratislava (TRT Tabii)

        • 3

          22:00 PSG - PSV Eindhoven (TRT Tabii)

          22:00 Arsenal - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii)

          22:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT Tabii)

        • 4

          22:00 Sturm Graz - Sporting CP (TRT Tabii)

          22:00 Juventus - Stuttgart (TRT Tabii)

          22:00 Aston Villa - Bologna (TRT Spor) şifresiz

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Yeni format gereği lig usulü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyondaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 6

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Habertürk Anasayfa