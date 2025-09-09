9 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün spor tutkunlarını yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) çeyrek final heyecanı yaşanacak. Türkiye Polonya karşısında yarı final için mücadele edecek. 12 Dev Adam, Polonya’yı yenerse yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 Salı listesi…