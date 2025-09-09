Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EYLÜL 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 9 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 maç programı ile belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa Elemeleri'nde 9 maç, Afrika Elemeleri'nde ise 15 maç yapılacak. Futbolun yanı sıra bugün basketbolda nefes kesen mücadeleler oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye yarı finale yükselmesi halinde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 9 Eylül 2025 günün maç takvimi ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 09.09.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          9 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün spor tutkunlarını yoğun bir maç programı bekliyor. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde önemli karşılaşmalar oynanacak. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) çeyrek final heyecanı yaşanacak. Türkiye Polonya karşısında yarı final için mücadele edecek. 12 Dev Adam, Polonya’yı yenerse yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 9 Eylül 2025 Salı listesi…

        • 3

          TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek.

          Türkiye-Polonya basketbol maçı, saat 17.00'de başlayacak. Arena Riga'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          9 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

          19.00 Azerbaycan-Ukrayna

          21.45 Fransa-İzlanda

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

          19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti

          21.45 Macaristan-Portekiz

        • 5

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

          21.45 Bosna-Hersek-Avusturya

          21.45 Güney Kıbrıs-Romanya

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

          21.45 Norveç-Moldova

        • 6

          2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu

          21.45 Sırbistan-İngiltere

          21.45 Arnavutluk-Letonya

        • 7

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

          16.00 Sierra Leone-Etiyopya

          19.00 Burkina Faso-Mısır

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

          19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal

          19.00 Togo-Sudan

          22.00 Moritanya-Güney Sudan

        • 8

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

          16.00 Zimbabve-Ruanda

          19.00 Güney Afrika-Nijerya

          22.00 Benin-Lesotho

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

          19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun

          22.00 Angola-Mauritius

        • 9

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

          16.00 Tanzanya-Nijer

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

          16.00 Kenya-Seyşeller

          22.00 Gabon-Fildişi Sahili

          22.00 Gambiya-Burundi

        • 10

          2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

          16.00 Namibya-Sao Tome Ve Principe

        • 11

          EuroBasket 2025

          17.00 Türkiye-Polonya (TRT 1)

          21.00 Litvanya-Yunanistan (TRT Spor)

        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Sanat dünyasından, 'İsrail' tepkisi
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa