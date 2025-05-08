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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

        Bugünkü maçlar 8 Mayıs 2025 fikstürü: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        8 Mayıs 2025 bugünkü maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Kazanan takımlar, finale yükselecek. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bugünkü maçlar 8 Mayıs 2025 fikstürü ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi detayları futbolseverler için derledik. Peki, bu akşam hangi takımın maçı var, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:47
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        • 1

          8 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

          UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda finalistler belli olacak.

          Yarı final rövanş maçlarında, Manchester United-Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt-Tottenham karşılaşmaları yapılacak.

          Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.

        • 3

          MANCHESTER UNİTED VE TOTTENHAM AVANTAJLI KONUMDA

          UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.

        • 4

          FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

        • 5

          8 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

          22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)

          22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor)

        • 6

          UEFA Konferans Ligi - Yarı Final

          22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)

          22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)

        • 7

          Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur

          16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

          16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

          16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

          20:00 Menemen FK - Van Spor FK

        • 8

          İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final

          22:00 Bristol City - Sheffield United

        • 9

          UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

          17:00 İtalya - Fransa

          20:00 İspanya - Polonya

        • 10

          Meksika Premier Ligi - Clausura

          02:00 Pachuca - Club America

          Danimarka Kupası

          20:00 Kopenhag - Viborg

          Copa Libertadores

          03:00 Universidad de Chile - Estudiantes

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