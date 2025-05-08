8 Mayıs Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarı final rövanş maçları oynanacak. Merak edenler için mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gibi ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 8 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ve saatleri…