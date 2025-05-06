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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 MAYIS 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı

        Bugünkü maçlar 6 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 6 Mayıs 2025 programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları bugün başlayacak. Devler Ligi yarı final rövanş mücadelelerinin ardından finalistler belli olacak. Bugün sporseverleri futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu maçlar bekliyor. Müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları için maç takvimi inceleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Mayıs 2025 bugünkü maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:30
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        • 1

          6 Mayıs 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş heyecanı yaşanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Devler Ligi’nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. Futbolun yanı sıra basketbolda da heyecan dolu maçlar sporseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, başlangıç saati ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları bugün başlayacak.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, 6 Mayıs Salı (bugün) ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

          Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak. Müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

          UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.

        • 4

          DEVLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          "Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

        • 5

          6 MAYIS 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi

          22:00 İnter - Barcelona (TRT1)

        • 6

          İsveç Ligi

          20:00 Vasteraas - Kalmar

        • 7

          BASKETBOL

          Basketbol 1. Lig

          19:00 Çayırova Bld. - Esenler Erokspor (TRTSpor)

        • 8

          Basketbol Süper Lig

          19:00 Fenerbahçe Beko - Karşıyaka (Bein Sports 5)

        • 9

          THY EuroLeague Play-off final

          19:00 Monaco - Barcelona (S Sport Plus)

          21:45 Panathinaikos - Anadolu Efes ( S Sport Plus)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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