5 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Avrupa Elemeleri’nde 10, Avrupa Elemeleri’nde ise 14 maç oynanacak. Bugünkü maçları takip etmek isteyen futbolseverler müsabakaların başlangıç saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Eylül 2025 Dünya Kupası Elemeleri maç fikstürü...