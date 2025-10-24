Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. THY EuroLeague'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?