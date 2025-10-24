Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor  BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 EKİM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 24 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?

        Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. THY EuroLeague'de de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 24 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 24 Ekim 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. THY EuroLeague'in 6. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          24 EKİM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Süper Lig

          20:00 Fatih Karagümrük - Kayserispor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          16:00 Erzurumspor FK - Ümraniyespor (TRT Spor)

          20:00 Sivasspor - Hatayspor (TRT Spor)

          HTSPOR CANLI SKOR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          Premier Lig

          22:00 Leeds United - West Ham United (beIN Sports 3)

        • 5

          LaLiga

          22:00 Real Sociedad - Sevilla (TiviBu Spor 3)

        • 6

          Serie A

          21:45 Milan - Pisa (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

          Ligue 1

          21:45 Paris FC - Nantes (beIN Sports 5)

        • 7

          Bundesliga

          21:30 Werder Bremen - Union Berlin (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        • 8

          Suudi Arabistan - Pro Lig

          17:45 Al Fateh - Al Ettifaq

          18:30 Neom SC - Al Khaleej

          21:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Hilal Riyadh

        • 9

          THY EuroLeague

          20:30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko (S Sport)

          21:00 Virtus Bologna - Panathinaikos

          21:30 Partizan - Paris Basket

          21:45 Bayern - Olimpiakos

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Habertürk Anasayfa