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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 KASIM 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 16 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 16 Kasım 2024 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında Galler'i konuk edecek. Kayseri'de oynanacak milli maçın saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Öte yandan UEFA Uluslar Ligi yanı sıra diğer liglerin bugünkü maç programı da belli oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:40
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        • 1

          16 Kasım 2024 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Milli maç nedeniyle Süper Lig’e ara verildi. Gözler ise bu akşam oynanacak maçlara çevrildi. Bugün UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Takım, gruptaki 5. maçında Galler'i konuk edecek. Türkiye-Galler maçı şifresiz kanalda yayınlanacak. Öte yandan diğer liglerde oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Kasım Cumartesi maç takvimi ve canlı maç izle ekranı…

        • 2

          16 KASIM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          TFF 2. Lig

          14:00 Karaköprü Bld. - Altınordu | Altınordu YouTube

        • 3

          TFF 3. Lig

          14:00 Bursaspor - Bulvarspor | TRT Spor

          14:00 Beykoz İshaklı Spor - Balıkesirspor | Yayın Yok

          14:00 Silifke Bld. - Artvin Hopa | TFF YouTube

          14:00 Orduspor - Kömürspor | TFF YouTube

        • 4

          Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

          14:00 Galatasaray - Fatih Vatanspor | GS TV

          İspanya La Liga 2

          18:15 Castellon - Mirandes | S Sport Plus, S Sport

          20:30 Racing Santander - Burgos | S Sport Plus, S Sport

        • 5

          UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

          20:00 Türkiye - Galler | TV8, CBC Sport, Exxen

          20:00 Karadağ - İzlanda | Exxen

        • 6

          UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

          22:45 Almanya - Bosna Hersek | Exxen

          22:45 Hollanda - Macaristan | Exxen

        • 7

          UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

          20:00 Gürcistan - Ukrayna | S Sport Plus, Exxen

          22:45 Arnavutluk - Çekya | Exxen

        • 8

          UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

          17:00 Azerbaycan - Estonya | CBC Sport, Exxen

          22:45 İsveç - Slovakya | Exxen

        • 9

          UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

          20:00 Andorra - Moldova | Exxen

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