Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 16 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...