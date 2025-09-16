Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maç programı

        Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 16 Eylül 2025 Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda bugün 6 maç oynanacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu başlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Eylül 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 16 Eylül 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı bu akşam başlıyor. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri heyecan dolu maçlar bekliyor. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 16 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...

        • 2

          16 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

          13.30 Ağrı 1970 Spor-Batman Petrolspor (A Spor)

          14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor

          14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis Özgüzeldere

        • 3

          15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK

          15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediye Spor

          15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor

          15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK (A Spor)

        • 4

          18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (A Spor)

          19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isparta 32 Spor

          20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 FSK (A Spor)

        • 5

          UEFA Şampiyonlar Ligi

          19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

          19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise (Tabii ve TRT Spor)

          22.00 Real Madrid-Marsilya (Tabii)

        • 6

          22.00 Tottenham-Villarreal (Tabii ve TRT Spor)

          22.00 Benfica-Karabağ

          22.00 Juventus-Borussia Dortmund

        • 7

          İngiltere Lig Kupası 3. Tur

          21.45 Sheffield Wednesday-Grimsby Town

          22.00 Brentford-Aston Villa

          22.00 Crystal Palace-Millwall

        • 8

          AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu

          19.00 Shabab Al Ahli-Tractor FC

          21.15 Al Hilal-Al Duhail

        • 9

          AFC Şampiyonlar Ligi Elit Doğu Grubu

          10.45 Melbourne City-Sanfrecce Hiroshima

          13.00 Machida Zelvia-FC Seoul

          13.00 Gangwon-Shanghai Shenhua

          15.15 Buriram United-Johor DT

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Kellogg: Rusya aslında savaşı kaybediyor
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Habertürk Anasayfa