15 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanşında bugün toplam 2 maç oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Nisan 2025 bugünkü maç programı…