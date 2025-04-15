Bugünkü maçlar 15 Nisan 2025 listesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün 2 karşılaşma yapılacak. 15 Nisan Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar 15 Nisan 2025 listesi…
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15 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final rövanşında bugün toplam 2 maç oynanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 15 Nisan 2025 bugünkü maç programı…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde bugün ve 16 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.
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15 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - ÇEYREK FİNAL
22.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya) (0-4)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-3)
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ARJANTİN PRİMERA DİVİSİON
00:00 - Central Cordoba vs Huracan
01:00 - Df. Justicia vs Santa Fe
03:15 - Godoy Cruz vs Lanus
03:15 - Velez Sarsfield vs CA Sarmiento
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AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL
19:00 - Al Sharjah vs Al Taawon - Spor Smart, Smart Spor HD
- 6
İSVEÇ SUPERETTAN
20:00 - Örebro vs Helsingborg
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İNGİLTERE KADINLAR SÜPER LİGİ
21:30 - Arsenal vs Leicester City - W-Sport