Bugünkü maçlar 14 Mart 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'da birer, Trendyol 1. Lig'de iki müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "14 Mart Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 14 Mart 2025 maç takvimi...
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Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 14 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 14 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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SÜPER LİG
20:30 Galatasaray - Antalyaspor (beIN Sports 1)
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1. LİG
16:00 Bandırmaspor - Adanaspor (TRT Spor)
20:30 Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor (TRT Spor)
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- 4
SERİE A
22:45 Genoa - Lecce (S Sport Plus, TİVİBU SPOR 2)
- 5
BUNDESLİGA
22:30 St. Pauli - Hoffenheim (beIN Sports 4, TİVİBU SPOR 1)
- 6
LİGUE 1
22:45 Nice - Auxerre (beIN Sports 5)
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