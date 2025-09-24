Bugünkü maç takvimi 24 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Günün Süper Lig, 1. Lig, İspanya LaLiga, UEFA Avrupa Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 24 Eylül 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı bugün başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda Fenerbahçe Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. İşte, 24 Eylül 2025 Çarşamba bugünkü maçlar listesi!
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE LİG AŞAMASI HEYECANI BAŞLIYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşaması başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında, 24 Eylül Çarşamba bugün 9 maç oynanacak.
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba bugün TSİ 22.00'de başlayacak.
Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Eylül Çarşamba bugün saat 14.50'de Polonya ile karşılaşacak.
Filenin Efeleri'nin çeyrek final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN basketbol maçı 24 Eylül Çarşamba bugün saat 20.30'da oynanacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.
Derbide Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacak.
24 EYLÜL 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Kayserispor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
1. Lig
14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)
17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)
20:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)
UEFA Avrupa Ligi
19:45 Midtjylland - Sturm Graz (TRT Spor)
19:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)
22:00 Sporting Braga - Feyenoord (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Real Betis - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor)
22:00 Freiburg - Basel (TRT Tabii Spor 5)
22:00 Kızılyıldız - Celtic (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Nice - Roma (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Malmö FF - Ludogorets Razgrad (TRT Tabii Spor 3)
İspanya - LaLiga
20:00 Getafe - Deportivo Alaves
22:30 Atletico Madrid - Rayo Vallecano
22:30 Real Sociedad - Mallorca
Dünya Şampiyonası
14:50 Türkiye-Polonya (TRT 1)
38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
20:30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (beIN Sports 5)
