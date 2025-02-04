Bugünkü maçlar 4 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
4 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken Avrupa'da kritik maçlar oynanacak. Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Championship, AFC Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşılaşacak. İtalya Kupası çeyrek final karşılaşmasında ise Atalanta, Bologna ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 4 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…
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Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Beşiktaş Kırklarelispor maçı olacak. Öte yandan Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Championship, AFC Şampiyonlar Ligi’nde futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HEYECAN DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta, 4 Şubat Salı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Günün açılış mücadelesinde Kocaelispor ve Sivasspor karşı karşıya gelirken günün kapanışı ise Beşiktaş - Kırklarelispor maçıyla olacak.
Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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4 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
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FRANSA KUPASI
21:00 Lille - Dunkerque HB
21:00 Troyes - Brest
23:00 Le Mans – PSG
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İTALYA KUPASI
23:00 Atalanta - Bologna
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ALMANYA KUPASI
22:45 Stuttgart - Augsburg
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İSPANYA KRAL KUPASI
23:30 Atletico Madrid - Getafe
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İNGİLTERE CHAMPİONSHİP
22:45 Burnley - Oxford United
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AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:00 Al Gharafa- Pakhtakor
21:00 Al Hilal - Persepolis
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