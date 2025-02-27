Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
27 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Grup B ve Grup C mücadeleleri, Avrupa'nın önde gelen liglerinde ise nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. 27 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…
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27 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 5 maç oynanacak. Fenerbahçe Gaziantep FK ile karşılaşırken, Galatasaray Konyaspor ile mücadele edecek. Bugünkü karşılaşmalar ile grup aşaması tamamlanacak ve alınan sonuçlara göre çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 27 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP AŞAMASI TAMAMLANIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, 27 Şubat Perşembe bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanıyor.
A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.
ZTK’da bugün Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olurken, Galatasaray ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. İşte günün kupa maçları…
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GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Konyaspor maçı, 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
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27 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe | A SPOR
16:00 Kasımpaşa - Göztepe | A SPOR
16:00 Erzurumspor - İstanbulspor | A SPOR
19:00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor | ATV
19:00 Eyüpspor - Başakşehir | A SPOR
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İNGİLTERE PREMİER LİG
23:00 West Ham United FC - Leicester City FC | beIN Sports 3
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İTALYA SERİE A
22:45 Bologna FC - AC Milan | S Sport