26 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 4 maçla devam ediyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası ve Hollanda Kupası’nda kritik maçlar oynanacak. İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanacak. Real Sociedad - Real Madrid maçının ardından finale çıkan takım belli olacak. Bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 26 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…