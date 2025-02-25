Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 3 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Antalyaspor Beşiktaş maçı olacak. Öte yandan İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Kupası, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2025 bugünkü maç programı…