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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 ŞUBAT 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        25 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ederken Avrupa'da kritik maçlar oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Kupası'nda futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Türkiye Kupası'nda bugün Beşiktaş, Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İspanya Kral Kupası yarı finalinde ise Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 25 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 08:32 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:32
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 25 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 3 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Antalyaspor Beşiktaş maçı olacak. Öte yandan İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası, Fransa Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Kupası, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 25 Şubat 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP AŞAMASI TAMAMLANIYOR

          Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

          Kupada üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta 25, 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

          A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

        • 3

          25 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

          15:00 Antalyaspor-Beşiktaş | A Spor

          15:00 Kırklarelispor-Kocaelispor | A Para

          15:00 Sivasspor-Bodrum FK | A2

        • 4

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          22:30 Brighton-Bournemouth | BeIN SPORTS 5

          22:30 Crystal Palace-Aston Villa | BeIN SPORTS 2

          22:30 Wolverhampton-Fulham | BeIN SPORTS 4

          23:15 Chelsea-Southampton | BeIN SPORTS 3

        • 5

          İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL

          23:30 Barcelona-Atletico Madrid | Tivibu Spor 1

        • 6

          İTALYA KUPA - ÇEYREK FİNAL

          23:00 Inter-Lazio | TRT Spor

        • 7

          FRANSA KUPA - ÇEYREK FİNAL

          23:00 Angers-Reims | BeIN SPORTS MAX 1

          23:00 Cannes-Guingamp | BeIN SPORTS MAX 2

        • 8

          ALMANYA KUPA - ÇEYREK FİNAL

          22:45 A. Bielefeld-Werder Bremen | S Sport Plus

          PORTEKİZ KUPA - ÇEYREK FİNAL

          23:00 O Elvas-Tirsense

        • 9

          SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

          17:10 Al Raed-Al Shabab

          18:30 Al Hilal-Al Kholood

          19:00 Al Wehda-Al Nassr | S Sport Plus

          20:30 Al Ahli-Al-Qadsiah | S Sport Plus, TRT Spor

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