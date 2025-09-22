22 Eylül Pazartesi günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası gibi yabancı liglerde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2025 günün maç takvimi...