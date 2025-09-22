Bugünkü maç programı 22 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
22 Eylül Pazartesi gününün maç takvimi bellli oldu. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Öte yandan İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Championship, La Liga 2, Eerste Divisie, Danimarka Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...
- 1
22 Eylül Pazartesi günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası gibi yabancı liglerde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2025 günün maç takvimi...
- 2
22 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
20:00 | Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)
- 3
İtalya Serie A
21:45 | Napoli-Pisa
-
- 4
Fransa Ligue 1
21:00 | Marsilya-PSG
- 5
Portekiz Premier Lig
22:15 | Sporting CP-Moreirense
- 6
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 32 Turu
18:35 | Al Bukayriyah-Al Kholood
18:45 | Al Taee-Al Khaleej
21:00 | Abha-Al Shabab
21:30 | Al Adalah-Al Hilal
-
- 7
Championship (İngiltere)
22:00 | Millwall-Watford
La Liga 2 (İspanya)
21:30 | Burgos-Granada
- 8
Eerste Divisie (Hollanda)
21:00 | Jong AZ-De Graafschap
21:00 | Jong PSV-Den Bosch
21:00 | Jong Utrecht-Cambuur
Süper Lig (Danimarka)
20:00 | Randers-Nordsjaelland