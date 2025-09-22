Habertürk
Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 22 EYLÜL 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maç programı 22 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        22 Eylül Pazartesi gününün maç takvimi bellli oldu. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Öte yandan İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası, Championship, La Liga 2, Eerste Divisie, Danimarka Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler var. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 11:11 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:11
        • 1

          22 Eylül Pazartesi günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. Bugünkü maç programına göre, Trendyol Süper Lig’de 6. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Portekiz Premier Lig, Suudi Arabistan Kral Kupası gibi yabancı liglerde de kritik karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 22 Eylül 2025 günün maç takvimi...

        • 2

          22 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20:00 | Galatasaray-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

        • 3

          İtalya Serie A

          21:45 | Napoli-Pisa

        • 4

          Fransa Ligue 1

          21:00 | Marsilya-PSG

        • 5

          Portekiz Premier Lig

          22:15 | Sporting CP-Moreirense

        • 6

          Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 32 Turu

          18:35 | Al Bukayriyah-Al Kholood

          18:45 | Al Taee-Al Khaleej

          21:00 | Abha-Al Shabab

          21:30 | Al Adalah-Al Hilal

        • 7

          Championship (İngiltere)

          22:00 | Millwall-Watford

          La Liga 2 (İspanya)

          21:30 | Burgos-Granada

        • 8

          Eerste Divisie (Hollanda)

          21:00 | Jong AZ-De Graafschap

          21:00 | Jong PSV-Den Bosch

          21:00 | Jong Utrecht-Cambuur

          Süper Lig (Danimarka)

          20:00 | Randers-Nordsjaelland

