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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 2 NİSAN 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

        Bugünkü maç programı 2 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 2 Nisan 2025 Çarşamba listesi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak 2 maç ile devam edecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. Bu maçın galibi finalde Real Madrid ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 2 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:13
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        • 1

          Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Konyaspor İskenderunspor maçı ile başlayacak. Öte yandan İngiltere Premier Lig, Fransa Kupası, İtalya Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından biri Real Madrid Real Sociedad maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 1 Nisan 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          2 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - ÇEYREK FİNAL

          17:45 Trabzonspor-Bodrumspor (A Spor)

          20:45 Fenerbahçe-Galatasaray (ATV)

        • 3

          İNGİLTERE PREMİER LİG

          21:45 Brighton-Aston Villa (beIN Sports 4)

          21:45 Bournemouth-Ipswich Town (beIN Sports Max 1)

          21:45 Manchester City-Leicester City (beIN Sports 2)

          21:45 Southampton-Crystal Palace (beIN Sports Max 2)

          21:45 Newcastle United-Brentford (beIN Sports 5)

          22:00 Liverpool-Everton (beIN Sports 3)

        • 4

          İSPANYA KRAL KUPASI - YARI FİNAL

          22:30 Atletico Madrid-Barcelona

        • 5

          İTALYA KUPASI - YARI FİNAL

          22:00 Milan-Inter

          FRANSA KUPASI - YARI FİNAL

          22:00 Cannes-Reims

          ALMANYA KUPASI - YARI FİNAL

          21:45 Stuttgart-Leipzig

        • 6

          EREDİVİSİE

          21:00 Feyenoord-Groningen

          PORTEKİZ SÜPER LİGİ

          22:15 Benfica-Farense

          CHAMPİONSHİP

          21:45 Derby County-Preston

        • 7

          POLONYA SÜPER KUPASI - FİNAL

          22:00 J. Bialystok-Wisla Krakow

          YUNANİSTAN KUPASI - YARI FİNAL

          17:00 OFI- Asteras

          20:30 AEK- Olympiakos

        • 8

          AVUSTURYA KUPASI - YARI FİNAL

          19:15 LASK- Wolfsberger

          21:30 Austria Wien- Hartberg

          POLONYA KUPASI - YARI FİNAL

          19:00 Ruch Chorzow- Legia Varşova

        • 9

          ROMANYA KUPASI - ÇEYREK FİNAL

          17:00 Reşita- Hermannstadt

          19:30 Metalul Buzau- Rapid Bükreş

          SLOVAKYA KUPASI - YARI FİNAL

          19:00 S. Bratislava- S. Trnava

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