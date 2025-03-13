13 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Rangers’ı yenerse adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Mart 2025 bugünkü maç programı…