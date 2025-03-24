Son depremler listesi 24 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 24 Mart Pazartesi günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. 24 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ''Kahramanmaraş depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi?'' soruları yanıt buldu. İşte detaylar…
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Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte, 24 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
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EGE DENİZİ SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 16.59'da Ege Denizi'nde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:28’de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde deprem meydana geldi.
2.6 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 13.58 kilometre olarak kaydedildi.
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ANTALYA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:30’da Akdeniz’de Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 15.37 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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MUĞLA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:55’te Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
2.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ölçüldü.
Saat 03:37’de Muğla Datça merkezli bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 2.3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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