10 Temmuz 2022 TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Süt Kardeşler, Ah Nerede, Fenerbahçe Hull City maçı ve Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 10 Temmuz Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;