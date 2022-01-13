Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 13 Ocak Perşembe TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 13 Ocak TV yayın akışına göre Pazartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...