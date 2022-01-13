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Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı! TV Yayın akışı 13 Ocak 2022!

TV Yayın akışı 13 Ocak 2022 Perşembe yani bugün bugün televizyonda yayınlanacak dizi ve filmleri izlemek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzleyiciler "Bugün hangi diziler var?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 13 Ocak 2022 Bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV yayın akışı salı

13.01.2022 - 15:36 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Bu akşam evinde televizyon izlemeyi planlayan vatandaşlar 13 Ocak Perşembe TV yayın akışını araştırıyor. Her akşam olduğu gibi bu akşam da pek çok dizi ve film televizyonda seyirci karşısına çıkacak. İşte 13 Ocak TV yayın akışına göre Pazartesi bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Aziz

    02:45 Üç Kuruş

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    22:30 Camdaki Kız

    01:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    03:30 Gelinim Mutfakta

    05:30 Küçük Ağa

     

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13.00 En Hamarat Benim

    16.45 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

    20:00 Mahkum

    23:45 Yerli sinema Maskeli Beşler İntikam Peşinde

    02:00 En Hamarat Benim 

    05:00 Kefaret

    06:00 Kadın

     

  • ATV YAYIN AKIŞI 

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Aman Reis Duymasın - Yerli Sinema

    22:00 Çakallar Dans 5 - Yerli Sinema

    23:55 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    01:15 Çakallarla Dans 5 - Yerli Sinema

    02:55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

     

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