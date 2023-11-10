Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da Ulu önder Atatürk saygı, özlem ve minnetle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü sebebiyle yurdun dört bir tarafında anma törenleri düzenlenecek. Peki, bugün PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da bugün PTT kaça kadar açık? İşte, konuya ilişkin detaylar...