Bugün okullar tatil mi? 8 Ocak Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Yoğun kar yağışı tatilleri de beraberinde getirdi. Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden son dakika kar tatili haberleri geliyor. İşte okulların tatil olduğu iller ve ilçeler...

7 OCAK 2020 SALI (BUGÜN) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Yurdun birçok il ve ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime ara verildi. Kar tatiline ilişkin duyurular Valilikler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nden geldi. İşte 7 Ocak Salı kar tatili olan şehirler...

ÇANAKKALE BİGA'DA OKULLAR TATİL

Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde ve köylerden taşımalı ulaşımla ilçeye gelen öğrencilere okullar tatil edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı köylerde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Biga'ya bağlı köylerde ve köylerden taşımalı ulaşım yoluyla ilçe merkezine gelen öğrencilere okulların tatil edildiği açıklandı.

MERSİN ÇAMLIYAYLA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 8 Ocak Çarşamba günü ara verildiği kaydedildi.