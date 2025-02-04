5 Şubat ne günü? 5 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 36. gününe girilirken 5 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuda farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, "5 Şubat ne günü?" İşte 5 Şubat tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 5 Şubat dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "5 Şubat ne günü?" İşte 5 Şubat tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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5 ŞUBAT NE GÜNÜ?
1869 - 78 kilogram ağırlığında ve %91'i saf altından oluşan, "Hoş Geldin Yabancı" adı verilen dünyanın en büyük altın külçesi, Avustralya'nın Victoria eyaletinde yerin birkaç santimetre altından çıkarıldı.
1917 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Başkan Woodrow Wilson'un vetosuna rağmen, Asyalıların ülkeye göçünü yasaklayan göçmen yasasını onayladı.
1919 - Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks ve D.W. Griffith birlikte United Artists film şirketini kurdular.
1919 - Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu.
1924 - Nezihe Muhittin'in Başkanlığında Türk Kadınlar Birliği kuruldu.
1924 - Greenwich Gözlemevi, saat başı sinyallerini yayınlamaya başladı.
1932 - İlk Türk tangosu olan Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Seyyan Hanım tarafından ilk kez yorumlandı.
1932 - İlk Türkçe hutbe, Süleymaniye Camii'nde okundu.
1933 - Atatürk, 1 Şubat'ta Bursa'da bir grubun, ezan ve kametin Türkçe okunmasını sebep gösterip, gösteri yapması üzerine Ege gezisini yarıda keserek Bursa'ya geldi.
1936 - Charlie Chaplin'in son sessiz filmi, Modern Zamanlar gösterime girdi.
1937 - Anayasa'nın 2. maddesinde yapılan değişiklikle, altı ilke Anayasa metnine girdi: Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir.
1939 - Uludağ'da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.
1956 - Meriç ve Tunca nehirleri dondu; Yeşilköy ve Mecidiyeköy'e kurtlar indi ve İstanbul halkı ekmeksiz kaldı.
1958 - Cemal Abdünnasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmak için aday gösterildi.
1958 - ABD Hava Kuvvetleri, Georgia eyaleti sahili açıklarında bir hidrojen bombası kaybetti. Bomba bulunamadı.
1959 - Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Kıbrıs" konulu görüşmeler Zürih'te başladı.
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1971 - Apollo 14, Ay yüzeyine indi.
1972 - Bob Douglas, Basketball Hall of Fame'e seçilen ilk siyah Amerikalı oldu.
1973 - Güney Afrika'da 20 bin siyah işçi greve başladı.
1975 - ABD Kongresi'nin 11 Aralık 1974'te aldığı, Türkiye'ye silah ambargosu kararı uygulanmaya başlandı. Ambargonun gerekçesi, Türkiye'nin Temmuz-Ağustos 1974'te Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmasıydı.
1976 - Amerikan uçak firması Lockheed, Türkiye'de rüşvet verdiklerini açıkladı.
1983 - Nokta dergisi yayın hayatına başladı.
1988 - Manuel Noriega'ya kaçakçılık ve para aklama suçlarından dava açıldı.
1988 - Yunan uyrukluların Türkiye'de bulunan gayrimenkulleri üzerindeki haklarını donduran 1964 tarihli kararname kaldırıldı.
1993 - ANAP İstanbul milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Bolu-Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler; Kahveci'nin oğlu, kazadan yaralı kurtuldu.
1994 - Bosna Savaşı sırasında Markale Pazar yerinde bomba patladı; 68 kişi öldü, 144 kişi yaralandı.
2006 - Trabzon'un Santa Maria Katolik Kilisesi'nde Roma Katolik Rahibi Andrea Santoro silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
2007 - Amerikalı astronot Sunita Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunun soğutma sistemini tamir etmek amacıyla yaptığı 22 saat 27 dakikalık uzay yürüyüşle "en uzun uzay yürüyüşünü yapan kadın" oldu.
2023 - 2023 Kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Nikos Hristodulidis yeni cumhurbaşkanı oldu.
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