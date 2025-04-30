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        30 Nisan ne günü? 30 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Nisan ayında son güne girilirken, 30 Nisan tarihinde kutlanan önemli bir gün olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 30 Nisan Türkiye ve dünya tarihinde pek çok önemli olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "30 Nisan ne günü?" İşte 30 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 01:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 01:16
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        • 1

          Miladi takvime göre yılın 120. gününe girildi. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.Peki, "30 Nisan ne günü?" İşte 30 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        • 2

          30 NİSAN NE GÜNÜ?

          Uluslararası Caz Günü

          Dünya Veteriner Hekimler Günü (2016)

          Ortez Protez Günü

        • 3

          30 NİSAN'DA YAŞANAN OLAYLAR

          1006 - Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

          1563 - Kral VI. Charles'ın emriyle, bütün Yahudiler Fransa'dan çıkarıldı.

          1789 - George Washington, ABD'nin ilk Başkanı oldu.

          1803 - ABD, Louisiana topraklarını Fransa'dan 15 milyon dolar karşılığında satın aldı. Böylelikle genç ülkenin toprakları iki katına çıkmış oldu. Bu alışverişe tarihte "Louisiana mübayaası" adı verilmektedir.

          1897 - J. J. Thomson, Elektronu keşfettiğini duyurdu. Elektron keşfedilen ilk temel parçacık oldu.

          1919 - Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.

          1920 - Paris'te toplanacak Barış Konferansı ile ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi, taraf ülkelerin Dış İşleri Bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla, İstanbul'dan ayrı bir Hükûmetin kurulduğunu bildirdi.

          1939 - Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

          1945 - Adolf Hitler ve bir gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

          1955 - Bugün kullanılan Vietnam bayrağını, Kuzey Vietnam ilk kez resmî bayrağı olarak kabul etti.

          1959 - İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandı.

          1960 - İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

          1961 - İstanbul Kartal'da iki tren çarpıştı: 16 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

          1964 - Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanmasını verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

          1967 - CHP Dördüncü Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultay'da kabul edilen ortanın solu siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 Milletvekili ve 15 Senatör partiden istifa etti.

          1975 - Kuzey Vietnam birlikleri, Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

          1975 - Anayasa Mahkemesi tarafından 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

          1986 - Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

          1993 - WWW ön eki ile günümüzde kullanılan internet, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından, halkın ulaşabileceği şekle getirildi.

          1998 - ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

          1998 - NATO Konseyi, Kosova Bildirisi yayınladı. Şiddeti reddeden ittifak, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'e uyarılarda bulundu.

          1999 - Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

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