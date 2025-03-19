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        20 Mart ne günü? 20 Mart tarihinde yaşanan önemli olaylar

        Miladi takvime göre yılın 79. gününe girilirken, 20 Mart tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart tarihini "Uluslararası Mutluluk Günü" olarak ilan etmiştir. Peki, "20 Mart ne günü?" İşte 20 Mart tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 23:44 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:44
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        • 1

          Bugün ne günü sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 20 Mart dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. 20 Mart "Uluslararası Mutluluk Günü" olarak kutlanmaktadır. Peki, "20 Mart ne günü?" İşte 20 Mart tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...

        • 2

          20 MART NE GÜNÜ?

          Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart tarihini "Uluslararası Mutluluk Günü" olarak ilan etmiştir. 193 katılımcının tümünün oyuyla alınan bu kararda hedef, insanların senede bir de olsa bir araya gelerek mutluluğu şölenlerle kutlamaları, kendilerini mutlu edecek minik de olsa tüm faktörleri hatırlamaları olarak belirlenmiştir.

        • 3

          İŞTE 20 MART TARİHİNDE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR

          1792 - Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı. Adını, mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Guillotin'den alan giyotin, ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı.

          1815 - Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü güçler eşliğinde Paris'e girdi.

          1852 - ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı, Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

          1861 - Arjantin'in Mendoza şehri, şiddetli bir depremle büyük hasar gördü.

          1916 - Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı.

          1922 - ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

          1933 - Dönemin Münih Polis Şefi olan Heinrich Himmler, Naziler'in ilk toplama kampı, Dachau Toplama Kampı'nın kurulmasını emretti ve Theodor Eicke'yi de Kamp Komutanı olarak atadı.

          1942 - Naziler, Polonya'nın Zgierz kentinde 100 Polonyalıyı bir çalışma kampından alıp öldürdüler.

          1942 - Alman Schutzstaffel Birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk, 3000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

          1945 - Adana - Ceyhan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem; 29 can aldı, 328 ev yıkıldı.

          1956 - Tunus, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

          1969 - John Lennon ile Yoko Ono evlendi.

          1981 - Arjantin'in eski Başkanı Isabel Peron, rüşvet suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

          1986 - Jacques Chirac, Fransa Başbakanı oldu.

          1987 - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) AIDS tedavisinde kullanılan AZT (azidothymidine) adlı ilaca onay verdi. Retrovir adıyla piyasaya verilen ilaç, onaylanmış ilk AIDS ilacı oldu.

          1990 - Ferdinand Marcos'nun dul eşi İmelda Marcos; rüşvet, zimmetine para geçirme ve şantaj suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

          1995 - Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldırısında 12 kişi öldü, 1300 kişi yaralandı.

          1996 - İngiltere'de Hükûmet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

          1997 - Robert Koçaryan, Ermenistan Başbakanı oldu.

          1997 - Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.

          2003 - Irak Savaşı: ABD, Irak'ı istila etmeye başladı. Bağdad hava bombardıman saldırısına uğradı (Şok ve Dehşet Harekâtı).

          2005 - Japonya'nın Fukuoka şehrinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 1 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

          2015 - Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma, Norveç'in kuzeybatısından, İzlanda'nın güneyinden ve Svalbard'tan gözlemlenebildi.

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