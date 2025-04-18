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        18 Nisan ne günü? 18 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar

        18 Nisan Türkiye ve dünya tarihinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu önemli sebebiyle, 18 Nisan'da tarihin seyrini değiştiren olaylar gündemdeki yerini aldı. Peki, "18 Nisan ne günü?" İşte 18 Nisan tarihinde yaşanan önemli olaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 01:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 01:04
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        • 1

          Miladi takvime göre yılın 108. güne girildi. Bu kapsamda, 18 Nisan'da kutlanan önemli bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Bugün ne günü, 18 Nisan ne günü?" İşte 18 Nisan tarihinde kutlanan özel günler ve yaşanan bazı önemli olaylar...

        • 2

          18 NİSAN NE GÜNÜ?

          1906 - San Fransisco kenti; 7,9 büyüklüğündeki 50 saniye süren deprem ve onu izleyen yangınlarla yerle bir oldu. 28 bin bina yıkıldı, yaklaşık 3000 kişi öldü ve 100 bin kişi evsiz kaldı.

          1916 - I. Dünya Savaşı: Rus İmparatorluğu, Trabzon Harekâtı'nı başlatarak Trabzon'u işgal etti.

          1920 - İstanbul Hükûmeti, Millî Mücadele'yi yürüten Kuvâ-yi Milliye'ye karşı, Kuva-yi İnzibatiye'yi kurdu. Bu kuvvetler, Adapazarı dolaylarında çıkarılan isyanı destekledi; ancak Ankara Hükûmeti'nin düzenli birliklerine yenildi.

          1923 - Yankee Stadyumu açıldı.

          1936 - İzmit Kağıt Fabrikası'nda, ilk kâğıt imal edildi.

          1939 - Harp Mükellefiyeti Kanunu çıktı.

          1939 - Franz von Papen Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atandı.

          1942 - II. Dünya Savaşı: ABD B-25'leri ile Doolittle Baskını'nı başlatarak Japonya'yı bombaladı.

          1946 - Milletler Cemiyeti dağıldı.

          1951 - Paris Antlaşması'nın imzalanmasıyla, günümüz Avrupa Birliği'nin temellerini oluşturacak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.

          1954 - Mısır'da Cemal Abdünnasır, Muhammed Necib yerine başbakan olarak göreve başladı.

          1955 - Bandung Konferansı: Endonezya'nın Bandung kentinde, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans başladı.

        • 3

          1960 - CHP'yi ve basını soruşturmak üzere TBMM'de Tahkikat Komisyonu kuruldu. İnönü, "bu demokratik rejim istikametinden ayrılıp onu baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam" dedi.

          1974 - İtalya'da Kızıl Tugaylar örgütü, Savcı Mario Sossi'yi kaçırdı.

          1977 - Veli Ballı, Boston Maratonu'nda ikinci oldu.

          1983 - Beyrut'taki ABD Elçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısında bombacının da aralarında bulunduğu 63 kişi öldü.

          1986 - Kırıkkale'nin Yahşihan beldesindeki askeri mühimmat depolarında yangın çıktı. Kasaba boşaltıldı.

          1989 - Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.

          1989 - Çin'de binlerce öğrenci, daha geniş demokrasi talebiyle sokaklara döküldü.

          1992 - General Abdül Reşid Dostum, başkent Kabil'i ele geçirmek üzere, Devlet Başkanı Muhammed Necibullah'a karşı bir isyan başlattı.

          1993 - Pakistan Devlet Başkanı Gulam İshak Han, Meclisi lağvetti.

          1996 - İsrail birlikleri, Lübnan'daki bir BM yerleşim birimini bombaladı: 106 sivil öldü.

          1999 - Türkiye'de erken genel seçimler yapıldı: DSP birinci parti oldu.

          2002 - Eski Afganistan Kralı Zahir Şah, 29 yıllık sürgünün ardından ülkesine döndü.

          2007 - Zirve Yayınevi katliamı: Malatya'daki Zirve Kitabevi'ne yapılan baskında; biri Alman, ikisi Türk olmak üzere, üç Hristiyan boğazları kesilerek öldürüldü.

          2009 - Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5. Açık Büfe Yemek Festivali'nde hazırlanan 1028 çeşit yemeğin yer aldığı açık büfe, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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