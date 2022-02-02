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Bugün Kandil mi var, 2 Şubat 2022 ne Kandili? Regaip Kandili bugün mü yarın mı idrak edilecek? Diyanet Kandil günleri

Kandil bugün mü yarın mı? Diyanet Kandil günleri ve tarihleri 2022

Mübarek Üç Aylar'a girmemizle beraber 2022 Kandil günleri ve tarihleri de merak konusu oldu. Bu noktada, bugün kandil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıla ilişkin Kandil tariihleri duyurulurken bugün Kandil mi var, ne kandili soruları ile Regaip Kandili tarihi de netlik kazandı. İşte, 2022 Regaip Kandili tarihi...

02.02.2022 - 11:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İslam alemi için oldukça mühim olan Üç Aylar ile birlikte 2022 Kandil tarihleri de araştırılıyor. Öyle ki, bugün Kandil mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Diyanet İşlrei Başkanlığı tarafından dini günler takvimi paylaşıldı ve 2022 Regaip Kandili tarihi belli oldu. 

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    ÜÇ AYLAR DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

    RECEP AYI İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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    BUGÜN KANDİL Mİ, 2 ŞUBAT 2022 NE KANDİLİ?

    İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Regaip Kandili, recep ayının ikinci günü idrak edilecek. Peki, Kandil bugün mü, yarın mı? Bugün Kandil var mı?

    İşte, 2022 Kandil tarihleri...

  • KANDİL BUGÜN MÜ YARIN MI?

    Hemen belirtelim ki, bugün kandil değil. Regaip Kandili tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

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  • REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, recep ayının ikinci günü olan 3 Şubat Perşembe (yarın) akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.

    ÜÇ AYLAR ORUCU NASIL TUTULUR? - TIKLAYINIZ

    ÜÇ AYLAR DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

    RECEP AYI İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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  • KANDİL TARİHLERİ 2022

    Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 27 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 17 Mart'ta idrak edilmesinin ardından on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 2 Nisan'da başlayacak.

    Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 27 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 2 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

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  • RECEP AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Recebin ilk 10 gününde okunabilir dua;

    Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vehtimlena bil-iman ve yessirlena bil-Kur'an

    Daha sonra 100 kez;

    Sübhanallahil-Hayyi'l-Kayyum

    TEVBELERİN KABUL EDİLDİĞİ GECE

    Cenâb-ı Hak, ölüm gelip çatmadan evvel tevbe edenleri, kapısından eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisânından, şu hadîs-i kudsî ile bizlere haber veriyor:

    “Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

    Tevbe etmenin genel olarak belli bir vakti olmamakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde ve namaz arkalarında yapılan tevbelerin kabul edilme umudu, diğer vakitlere göre daha yüksektir.

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