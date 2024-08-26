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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den sağanak uyarısı! 26 Ağustos 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde hava durumu

        Hava durumu 26 Ağustos 2024: Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. ''www.mgm.gov.tr''adresi üzerinden paylaşılan rapora göre, bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Haritalı raporda yağışın İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olacağı görülürken MGM'den yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu uyarısı geldi. Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 26-30 Ağustos 2024 son dakika hava durumu haberinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:33
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Önümüzdeki 5 güne ilişkin verilerin yer aldığı hava durumu tahmin raporuna göre, başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görülüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve ülke genelinde bugün hava nasık olacak? İşte, Meteoroloji son dakika hava durumu raporu...

        • 2

          YURT GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR!

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni haftanın hava durumu raporu paylaşıldı.

          Önümüzdeki 5 güne ilişkin verilerin yer aldığı hava durumu tahmin raporuna göre, bu haftada da yurt genelinde pek çok ili sağanak bekliyor.

        • 3

          MGM’DEN UYARI GELDİ!

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğu uyarısında bulundu.

          Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları ülke genelinde azalmış durumda, mevsim normalleri civarına düştü. Biraz serinledik özellikle yağışla birlikte bu hafta boyunca da bu şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" dedi.

          Yeni haftada şiddetli yağmura karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapan Yavuz, "Hafta boyunca baktığımız zaman Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak aralıklarla etkili olacak. Bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileme ihtimalleri var." ifadelerini kullandı.

        • 4

          ÜÇ BÜYÜK İLİN HAVA DURUMU

          Rapora göre, bu hafta üç büyük ilde de yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara'da 30, İstanbul'da 32, İzmir'de 35 derece civarında olacak.

          Yavuz üç büyük ilin hava durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

          "Salı gününden itibaren Ankara'da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesini tahmin ediyoruz. İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak var. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3 gün yağış beklemiyoruz. Çok bulutlu bir hava hakim, haftanın ikinci yarısından itibaren lokal yağışlar etkili olacak."

        • 5

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 6

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 7

          BÖLGELERİMİZDE HAVA

          MARMARA

          Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          EDİRNE °C, 35°C

          Parçalı bulutlu

          İSTANBUL °C, 32°C

          Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

          KIRKLARELİ °C, 32°C

          Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutlu

          KOCAELİ °C, 32°C

          Genellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

          EGE

          Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR °C, 35°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MANİSA °C, 37°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MUĞLA °C, 32°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          AKDENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ADANA °C, 35°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANTALYA °C, 32°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          HATAY °C, 33°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ISPARTA °C, 31°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 8

          İÇ ANADOLU

          Parçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ANKARA °C, 31°C

          Parçalı bulutlu

          ÇANKIRI °C, 33°C

          Parçalı bulutlu

          ESKİŞEHİR °C, 31°C

          Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KONYA °C, 28°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

          BOLU °C, 28°C

          Parçalı zamanla çok bulutlu

          KASTAMONU °C, 26°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          SİNOP °C, 30°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ZONGULDAK °C, 27°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

          AMASYA °C, 34°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ARTVİN °C, 27°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

          SAMSUN °C, 30°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          TRABZON °C, 28°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 9

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          ERZURUM °C, 28°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          KARS °C, 28°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          MALATYA °C, 33°C

          Parçalı bulutlu

          VAN °C, 28°C

          Parçalı bulutlu

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

          DİYARBAKIR °C, 38°C

          Az bulutlu ve açık

          GAZİANTEP °C, 34°C

          Az bulutlu

          SİİRT °C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

          ŞANLIURFA °C, 36°C

          Az bulutlu ve açık

        • 10

          26 AĞUSTOS PAZARTESİ HAVA DURUMU

        • 11

          27 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

        • 12

          28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

        • 13

          29 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

        • 14

          30 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

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