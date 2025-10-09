Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı

        Bugün hava nasıl olacak? 9 Ekim Meteoroloji'den hava durumu ve yağış uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu yağış uyarısı geldi. İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, sıcaklıklar da düşmeye başladı. Yayınlanan son hava durumu tahminine göre, yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 9 Ekim Meteoroloji'den hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:44
          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri paylaşıldı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. İşte, güncel hava durumu raporu

          BUGÜN HAVA NASIL?

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          UYARILAR

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          BÖLGELERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU TAHMİNİ

          İSTANBUL °C, 19°C

          Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR °C, 22°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MUĞLA °C, 19°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ADANA °C, 23°C

          Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ANTALYA °C, 24°C

          Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          ANKARA °C, 16°C

          Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

          ESKİŞEHİR °C, 15°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          AMASYA °C, 26°C

          Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          RİZE °C, 22°C

          Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          KARS °C, 21°C

          Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

          MALATYA °C, 22°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

          DİĞER İLLERİMİZDEKİ HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

