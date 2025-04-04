İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in Nisan ayına ilişkin hava durumu tahminleri:

KIŞ MODU GERİ DÖNÜYOR

İstanbul’da yağmurun yağası var, fakat hızlanmıyor. Cılız ve aralıklı yağış 4 Nisan Cuma günü kesilip hafta sonu Marmara genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havayla geçiyor. Hava tahminlerine göre yeni hafta 7-8 Nisan tarihlerinde İstanbul, Bursa, Kocaeli çevresinde hava yeniden yağmurlu olacak, özellikle haftaya pazartesi ve salı hissedilen sıcaklığın 6°C’ye düşeceği İstanbul’da bir kış havası olacak diyebiliriz.

Rusya üzerinden Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasını takip etmesi beklenen yeni soğuk hava dalgası Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu kış moduna geri dönebilir. Bu durum özellikle tarımda yeni bir don tehlikesi doğuracaktır. Kıyılarda sıcaklık 0°C’ye çok yaklaşmıyor, fakat 500 metreden itibaren ovalar, ekili araziler Karadeniz ve Anadolu genelinde 0°C’ye düşebilir. Doğuda ise hava yer yer -5°C’lere kadar soğuyabilir. Yeni haftanın ilk 3 günü bu duruma hazırlıklı ve mümkün olduğunca tedbirli olmakta yarar var.