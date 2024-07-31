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        Haberler Bilgi Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz 2024 Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 31 Temmuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 31 Temmuz 2024 Çarşamba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile son hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 00:51 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:51
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Temmuz 2024 MGM ile hava raporu...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          MARMARA

          Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

          EGE

          Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 3

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

          BATI KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Karabük dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 5

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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