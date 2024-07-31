Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Temmuz 2024 MGM ile hava raporu...