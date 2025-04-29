Türkiye genelinde beklenen bahar havası, yerini yağışlı günlere bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Nisan ayının son günleri ile Mayıs ayının ilk haftasında birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?" İşte detaylar...