Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül 2024 İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu
Ülke genelinde yağışlı hava yerini güneşli ve bulutlu havaya bırakıyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyalarında etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 25 Eylül 2024 Meteoroloji ile İzmir, İstanbul, Ankara hava durumu...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu, cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar artıyor. Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus bekleniyor. İşte MGM ile son hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
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ANKARA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
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İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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