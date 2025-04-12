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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan Pazar Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan Pazar İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Nisan ayı ile birlikte Türkiye'nin tamamı sağanak yağmurun etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülke geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. İç ve Doğu Anadolu Bölgesi karla karışık havanın etkisi altında olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 13 Nisan Pazar İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:46
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerinden başlamak üzere artması bekleniyor. İşte 13 Nisan Pazar Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, (Erzincan haric) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Sakarya, Giresun, Artvin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          UYARILAR

          Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 4

          Bu gece Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

        • 5
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