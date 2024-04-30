1 MAYIS ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'u yine gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek.

Ankara da yağışlı olacak ancak meteoroloji 'kuvvetli gök gürültülü yağış' olarak uyarı veriyor. Sıcaklıklar 23 dereceye kadar çıksa da yağmur nedeniyle vatandaşlar bunu hissedemeyebilir.

İzmir ise parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 16 ile 27 derece arasında değişecek.