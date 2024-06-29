2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu için geri sayım sürüyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. C Grubunda İngiltere ve Danimarka tur atlarken D grubu'nda Avusturya ve Fransa son 16'ya yükseldi. A Milli takımımızın yer aldığı F grubunda Portekiz ve ay yıldızlılar 16 bileti alırken E Grubu'nda ise Romanya ve Belçika tur atladı. Öte yandan en iyi üçüncü olarak son 16 turuna yükselen takımlar Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan oldu. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 29 Haziran Cumartesi Euro 2024 bugünkü maçları...