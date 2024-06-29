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        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var? 29 Haziran 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 bugünkü maçlar

        Bugün kimin maçı var? 29 Haziran Cumartesi EURO 2024 bugünkü maç programı

        Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turu heyecanına saatler kaldı. Geçtiğimiz günlerde oynanan grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turu eşleşmelerine çevrildi. Bu kapsamda sporseverler "Bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorularını araştırmaya başladı. İşte, 29 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 09:17 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:38
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu için geri sayım sürüyor. A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna yükselirken B Grubu'nda ise İspanya ve İtalya tur atlayan taraf oldu. C Grubunda İngiltere ve Danimarka tur atlarken D grubu'nda Avusturya ve Fransa son 16'ya yükseldi. A Milli takımımızın yer aldığı F grubunda Portekiz ve ay yıldızlılar 16 bileti alırken E Grubu'nda ise Romanya ve Belçika tur atladı. Öte yandan en iyi üçüncü olarak son 16 turuna yükselen takımlar Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan oldu. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 29 Haziran Cumartesi Euro 2024 bugünkü maçları...

        • 2

          19.00 İsviçre- İtalya

          Olympiastadion Berlin'de oynanacak olan İsviçre- İtalya son 16 turu maçı 19.00'da başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınanacak. Müsabakayı Polonyalı hakem S. Marciniak yönetecek.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          İki takımın karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

          İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Vargas, Embolo

          İtalya: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Di'Lorenzo, Barella, Jorginho, Christante, Dimarco, Chiesia, Scamacca

        • 4

          22.00 Almanya- Danimarka

          BVB Stadion Dortmund'da oynanacak olan Almanya- Danimarka maçı 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem M. Oliver düdük çalacak.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

          Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Bah, Nörgaard, Höjbjerg, Kristensen, Eriksen, Poulsen, Höjlund

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