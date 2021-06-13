Euro 2020'de heyecan bugün 3 maçla daha devam ediyor. İşte merakla araştırılan Euro 2020'de günün maç takvimi...

13 Haziran 2021 - Pazar

16:00: İngiltere - Hırvatistan (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Avusturya - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hollanda - Ukrayna (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /