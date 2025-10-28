Habertürk
        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim günü de yarım gün tatil sayılıyor. Resmi tatillerde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara verdiğinden ''Bugün Borsa açık mı, kaça kadar açık?'' soruları yanıt arıyor. Peki, 28 Ekim Salı bugün Borsa İstanbul tatil mi, kapalı mı? İşte, 28 - 29 Ekim Borsa İstanbul çalışma saatleri ve tatil takvimi...

        Giriş: 28.10.2025 - 08:57 Güncelleme: 28.10.2025 - 08:57
          Bugün Borsa açık mı, saat kaça kadar açık olacak merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri kapalı olup hizmet vermiyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ise Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim’de Borsa İstanbul’un çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 28 Ekim Salı bugün Borsa İstanbul tatil mi, kapalı mı, işlem yapılır mı? İşte 28 - 29 Ekim Borsa İstanbul çalışma saatleri.

          28 EKİM BUGÜN BORSA AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim tarihi de yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir.

          Buna göre Borsa İstanbul, 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13:00'e kadar açık olacak. 13.00’ten sonra kapalı olacak ve herhangi bir işlem yapılmayacak.

          29 EKİM BORSA İSTANBUL KAPALI MI?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olmasından dolayı Borsa İstanbul tüm gün kapalı olacak.

          BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

          Borsa İstanbul, 30 Ekim 2025 Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

          Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

          Pay Piyasası'nda, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 31 Ekim Cuma günü, 24 Ekim Cuma tarihli işlemlerin takası ise 30 Ekim Perşembe gerçekleşecek. Bugün takas yapılmayacak.

          Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 28 Ekim'de fiziki teslimat, 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

          2025 BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ

          1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili Kapalı

          29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi Kapalı

          30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı Kapalı

          23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

          1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

          19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

          5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

          6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı Kapalı

          15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

          30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı Kapalı

          28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

          29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
