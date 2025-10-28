Bugün Borsa açık mı, saat kaça kadar açık olacak merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple kamu kurum ve kuruluşları ile devlet daireleri kapalı olup hizmet vermiyor. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri ise Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim’de Borsa İstanbul’un çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 28 Ekim Salı bugün Borsa İstanbul tatil mi, kapalı mı, işlem yapılır mı? İşte 28 - 29 Ekim Borsa İstanbul çalışma saatleri.