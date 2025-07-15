Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
15 Temmuz Salı günü özel ve kamu bankalarının çalışma durumu; havale, döviz alış/satış gibi işlem yaptırmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Resmi tatiller, bayramlarda devlet ve özel işletmelerin kapalı olduğu biliniyor. Peki bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı, bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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Bankaların açık olup olmadığı 15 Temmuz dolasıyla merak ediliyor. Banka hesabı açma, kapama, EFT, Havale gibi işlemlerini gişeden yapmak isteyenler resmi tatil günü olan 15 Temmuz’da bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Bu tarihin resmi tatil olmasından ve tatil günleri arasında yer aldığı biliniyor. Peki bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar çalışıyor mu, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma durumu ve mesai saatleri
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BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Bugün bankalar kapalı olacak.
15 TEMMUZ’DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Temmuz’da bankalar açık mı sorusunun cevabı resmi tatil takviminde gizli. Dini ve milli bayramların resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bankalar çalışmayacak.
Havale ve EFT yapacaklar işlemlerini 14 Temmuz günü çalışma saatleri içerisinde tamamlamalı. İşlemlerle ilgili 16 Temmuz günü de beklenebilir. Bankalar resmi tatil ardından normal çalışma saatlerine dönecek.
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15 TEMMUZ HAVALE VE EFT HESAPLARA GEÇER Mİ?
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil olduğundan, o gün EFT işlemleri gerçekleştirilemeyecek. EFT yalnızca hafta içi ve mesai saatleri içinde yapılabildiği için, 15 Temmuz'da gönderilen EFT'ler bir sonraki iş gününde işleme alınacaktır.
BANKALAR HANGİ GÜNLERDE AÇIK?
Bankalar, hafta içi her gün hizmet verirler. Banka şubelerinin çalışma saatleri de büyük ölçüde benzerlik gösterir. Bankalarda genel olarak 09.00-17.00 saatleri arasında işlemler gerçekleştirilir. Resmî tatiller ve bayram günlerinde ise tüm bankalar kapalıdır.
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