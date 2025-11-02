Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Bugün altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2025 Pazar gram, çeyrek, ons, 14-22 ayar bilezik, tam altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım 2025 Pazar gram ve çeyrek altın fiyatı

        ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu sonuçlar sonrasın güvenli liman varlıklara talep azaldı. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve dış ticaret dengesi, yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 750 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? İşte 2 Kasım 2025 altın fiyatları

        Giriş: 02.11.2025 - 07:47 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:05
