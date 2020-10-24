Birleşmiş Milletler Günü geleneksel olarak tüm dünyada kuruluşun başarıları ve hedefleri hakkında toplantılar, tartışmalar ve sergilerle kutlanmaya devam ediyor. Peki, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedir? Birleşmiş Milletler Günü ne zaman kabul edildi?
24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ NEDİR?
Birleşmiş Milletler Günü, 24 Ekim 1945 gününün Birleşmiş Milletler'in resmi olarak başlangıç olarak kabul ettiği anma ve kutlama günüdür.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın yıldönümü olan 24 Ekim tarihinin "Birleşmiş Milletler'in amaçlarını ve başarılarını dünya halklarına duyurmaya ve onların desteğini almaya adanacağını" ilan etti.
1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Günü'nün uluslararası bir bayram veya uluslararası bir tatil olacağını ilan eden başka bir kararı (2782 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı) kabul etti ve bunun Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından resmî tatil olarak kutlanmasını tavsiye etti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ ANMALARI
BM Günü geleneksel olarak tüm dünyada kuruluşun başarıları ve hedefleri hakkında toplantılar, tartışmalar ve sergilerle kutlanmaktadır. 1971 yılında Genel Kurul, üye devletlerin resmî tatil olarak kutlamalarını da tavsiye etmiştir.
Hindistan'daki ve diğer dünya ülkelerindeki çeşitli uluslararası okullar, (etkinlik mutlaka 24 Ekim'de kutlanmasa da) Birleşmiş Milletler Günü'nde öğrenci topluluklarının kültürel çeşitliliğini de kutlamaya başladılar. Kutlamalar genellikle akşamları kültürel performansların bir gösterisini ve dünyanın her yerinden yiyeceklerin bulunduğu bir yemek fuarını içermektedir.
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