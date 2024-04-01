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        Haberler Yaşam Bugün 1 Nisan şaka günü: Ailenize ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz birbirinden komik 1 Nisan şakaları!

        Ailenize ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz birbirinden komik 1 Nisan şakaları!

        Yılın en komik günü olarak bilinen 1 Nisan, dünya çapında çeşitli şakalar yapılarak kutlanıyor. 1564 yılında "Aptallar günü" olarak anılmaya başlanan bu gün, tarih içinde değişimlere uğrayarak "Şaka günü" halini aldı. İşte, şaka gününü sizin için daha eğlenceli hale getirebilecek birbirinden komik şakalar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:34
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        • 1

          1564 yılında Fransa kralı yılın başlangıcını bugün de olduğu gibi Nisan ayının birinci gününe aldı. Önceleri Avrupa'da yılın ilk günü 25 Mart olarak biliniyordu. O dönem kabul görmeyen bu adeti protesto etmek için bu günü "Aptallar günü" olarak adlandırdı ve birbirine şakalar yaparak geçirmeye başladı. Bu adet yıllar içinde sürmeye devam etti ve ad değiştirerek "Şaka günü" olarak dünyanın her yerine yayıldı. Bu günü şakalarla değerlendirmek isteyenler için eğlenceli 1 Nisan şakaları hazırladık. İşte, ailenize ve arkadaşlarınıza yapabileceğiniz 1 Nisan şakaları...

        • 2

          1. BRÜKSEL LAHANASI KEKLERİ!

          Arkadaşlarınızı ve ailenizi şaşırtmak için süper iştah açıcı görünen, ancak ilk lokmada büyük sürpriz haline gelen Brüksel lahanalı kekler yapabilirsiniz! Göründüğü kadar lezzetli bir deneyim olmayabilir.

        • 3

          2. ZAMANDA MİNİK BİR OYNAMA

          En klasik ama en eskimeyen 1 Nisan şakalarından birisi şüphesiz ki zamanda minik bir oynama yapmaktır. Aile bireylerinin daha erken kalkması için saatleri daha erkene çekebilirsiniz. Fakat bu şakanın işe yaraması için duvar saatlerinden bilgisayara biraz uğraşmanız gerekecek.

        • 4

          3. BİLGİSAYAR MI BOZULDU?

          Bilgisayarı kullanan iş arkadaşlarınız ya da hane üyelerinize bir şaka yapmak isterseniz mavi ekran oldukça eğlenceli olabilir. Ekranı, kritik bir sistem hatası oluştuğunda Windows işletim sistemleri tarafından görüntülenen yaygın bir hata ekranı olan sahte mavi ekrana dönüştürerek onlara şaka yapabilirsiniz. Masaüstü simgelerini ve görev çubuğunu gizlemeyi unutmayın!

        • 5

          4. TUVALET KAĞIDINDA BÖCEK VAR?

          Sizden bir sonra tuvaleti kullanacak olan kişiye minik bir şaka yapmak ister misiniz? Bir kalem alarak sizden sonraki kişiye kısa süreli korku dolu anlar yaratmak için tuvalet kağıdına bir örümcek çizebilirsiniz.

        • 6

          5. BİR "THE OFFICE" KLASİĞİ

          Jöle, kim sevmez ki? Belki eşyalarımız içinde olunca o kadar güzel olmayabilir. The Office dizisinde Jim'in Dwight'a yapmasıyla hafızalarımıza kazınan jöle şakasını siz de iş arkadaşlarınıza yapabilirsiniz.

        • 7

          6. TUZLU KAHVE

          Hayır sadece kız isteme törenlerinde değil, 1 Nisan'da da tuzlu kahve hazırlayabilirsiniz! Arkadaşlarınıza ya da ailenize kendinizle beraber kahve hazırlayın. Kendi kahveniz hariç hepsine tuz koyun ve siz kahvenizde hiçbir şey yokmuş gibi içmeye devam edin. Sorunun sizde mi onlarda mı olduğunu anlamaya çalıştıkları anlar oldukça keyifli olabilir.

        • 8

          7. YÜZ BOYAMA

          Belki alın kısmına komik bir yazı ya da bir kelebek çizimi, ne olursa olsun yüz boyama klasik şakalardan bir tanesi. Bu şaka için sadece evde uykusu ağır birine ihtiyacınız var!

        • 9

          8. PEKMEZ DOLU AYAKKABI!

          Başımıza gelmesi korkunç hissettiriyor değil mi? Bu yüzden bu 1 Nisan şakasını arkadaşlarınıza yapmak sizi çok eğlendirebilir. Ayakkabılıktaki ayakkabıya herkesten gizli pekmez ya da bal koyun ve sadece ayakkabı sahibinin onu giymesini bekleyin!

          Kaynak: Parade, Good House Keeping

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