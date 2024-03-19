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        Haberler Magazin Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşkını ilan etti - Magazin haberleri

        Nilüfer Gürbüz ile Bahadır Gürceer aşk mı yaşıyor?

        Geçtiğimiz yıl Buğra Gülsoy'dan boşanan Nilüfer Gürbüz ile işletmeci Bahadır Gürceer birlikte tatile çıktı. İkilinin birbirileri hakkındaki yorumları, 'aşk' yorumlarını beraberinde getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:04
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          SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın başrol oyuncularından Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmişti. İkilinin bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.

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          Nilüfer Gürbüz, işletmeci Bahadır Gürceer ile tatile çıktı.

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          Nilüfer Gürbüz, tatil fotoğraflarına kalp emojisi koydu.

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          Bahadır Gürceer ise Nilüfer Gürbüz'ün paylaşımına; "Suç ortağım" mesajını yazarak, kırmızı gül emojisi ekledi.

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