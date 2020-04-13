Buğday pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Buğday pilavı nasıl yapılır? Aşure yapımı ve sadece bulamaç olarak değil de pilav olarak da pişirebilirsiniz buğdayla. Pilav olarak pirinç, bulgurdan sıkılan değişir tarifler arayanlar için Buğday pilavı mutlaka denenmesi gereken bir lezzet.

Buğday pilavıMalzemeler:

2 su bardağı buğday

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Kırmızı toz biber

Buğday Pilavı Yapılışı:

Buğdayları yıkayıp üzerleri geçene kadar su koyup ocakta yumuşayana kadar pişirelim.

Sıvı yağ ve tereyağını tencere içinde kızdıralım.

Tuz, salça ve toz biberi ekleyip üzerine biraz sıcak su ekleyelim.

Pişen buğdayların üzerine sosu iyice pişirdikten sonra dökelim.

Dilerseniz sadece tereyağını kızdırıp üzerine dökebilirsiniz. Afiyet Olsun.