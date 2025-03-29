Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Buca'da çöp yığınları tepkisi | Son dakika haberleri

        İzmir Buca'daki çöp yığınları tepkilere neden oluyor

        İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor. Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buca'da çöp yığınları tepkisi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Buca Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.

        Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi. Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

        Öte yandan ana arterlerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.

        REKLAM

        AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi sokakların çöp yığınları haline geldiğini belirterek, belediyeye tepki gösterdi.

        İlçenin daha iyi şekilde yönetilebilmesi için uyarı ve çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Sağır, şu ifadeleri kullandı:

        "Defaatle uyardık, yapıcı olmaya davet edip sürecin artık Buca'nın çıkmaza gittiğini, Buca'yı çıkmaz sokağa götürmemeleri gerektiğini ifade ettik. Hala bugün belediye başkanının bir garabet açıklamasına şahitlik ediyoruz. Vatandaş isyan ederken bunlar sorumluluklarının farkında bile değiller. Güzel İzmir'imiz, Buca'mız bunları kesinlikle hak etmiyor. Ne yazık ki sürecin bu noktalara gelebileceğini öngörmüş, uyarılarda bulunmuştuk. Fakat yıllık 5 milyar liraya yakın bütçesi olan bir belediyeyi nasıl iflasa götürdükleri anlamak mümkün değil. Ayrıca belediye hizmetlerinde sorumlu kendileri değilmiş gibi yaşananlar için garabet açıklamalarını hayretle takip ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #buca belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Habertürk Anasayfa