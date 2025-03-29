Buca'da çöp yığınları tepkisi

İzmir'in Buca Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.

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Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi. Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

Öte yandan ana arterlerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.

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AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi sokakların çöp yığınları haline geldiğini belirterek, belediyeye tepki gösterdi.

İlçenin daha iyi şekilde yönetilebilmesi için uyarı ve çözüm önerilerinde bulunduklarını aktaran Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"Defaatle uyardık, yapıcı olmaya davet edip sürecin artık Buca'nın çıkmaza gittiğini, Buca'yı çıkmaz sokağa götürmemeleri gerektiğini ifade ettik. Hala bugün belediye başkanının bir garabet açıklamasına şahitlik ediyoruz. Vatandaş isyan ederken bunlar sorumluluklarının farkında bile değiller. Güzel İzmir'imiz, Buca'mız bunları kesinlikle hak etmiyor. Ne yazık ki sürecin bu noktalara gelebileceğini öngörmüş, uyarılarda bulunmuştuk. Fakat yıllık 5 milyar liraya yakın bütçesi olan bir belediyeyi nasıl iflasa götürdükleri anlamak mümkün değil. Ayrıca belediye hizmetlerinde sorumlu kendileri değilmiş gibi yaşananlar için garabet açıklamalarını hayretle takip ediyoruz."