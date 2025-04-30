Buca Belediyesi işçilerinden oturma eylemi

İzmir'in Buca Belediyesi'nde işçileri, maaşlarını 3 aydır düzenli alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi yaptı.

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Buca Belediyesi iştiraki Buca-Mar şirketine bağlı çalışan bin 600 kişi, maaşlarını 3 aydır düzenli alamadıkları gerekçesiyle dün başkanlık binası önünde bir araya geldi. Oturma eylemi yapan işçiler, "Bize ekmek yoksa size huzur yok", "Buca işçisi köle değildir" sloganları attı.

Buca Belediyesi Sendika Baş Temsilcisi Ayça Pektaş, eyleme katılan işçiler adına yaptığı açıklamada, "Aylardır yaşadığımız ağır hak gasplarına ve insan onurunu hiçe sayan uygulamalara karşı bugün burada oturma eylemindeyiz. Sessiz kalmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Maaşlarımızı aylardır parça parça alıyoruz. Her ay hak ettiğimiz ücret eksik ve geç yatırılıyor. Yaşamımız belirsizliğe mahkum ediliyor" dedi.

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2024 temmuz ayından bu yana Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan hakların ödenmediğini öne süren Ayça Pektaş, şunları söyledi:

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"Bu haklar aylar sonra verildiğinde de yasal faiziyle birlikte verilmediği için günden güne eriyor. 3 aydır gıda fişlerimiz yatırılmadı. Anlaşmalar hiçe sayılıyor, verilen sözler tutulmuyor. Maaşlarımızdan kesilen icra, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve nafaka ödemeleri, ilgili yerlere aktarılmıyor. Binlerce lira bu dosyalara faiz ödemek zorunda kalıyoruz.

Bu sorumsuzluk yüzünden hem biz hem ailelerimiz mağdur ediliyor. Yaptığımız eylemlerde işçi tutanağı tutulmakla, işten çıkarılmakla tehdit edilerek baskıya uğruyoruz. Sonra da eylemlere az işçinin katıldığı söylenerek katılan işçiler manipüle edilmeye çalışılıyor. .png Belediye başkanı her fırsatta bizi vatandaşın önüne atıyor. Emeğimizle övünmek yerine verdiği maaşı bir lütuf gibi söylüyor. Oysa biz maaşımızı lütuf değil emeğimizin karşılığı olarak istiyoruz. İşçi olarak saygı ve değer görmüyoruz. İnsan yerine konulmuyor, taleplerimiz dikkate bile alınmıyor. Bu şartlar altında çalışmayı ve susmayı reddediyoruz. Alın terimizin karşılığını alıncaya, emeğimizin onuru teslim edilinceye kadar buradayız. Oturma eylemimiz haklarımızı alıncaya kadar kararlılıkla sürecektir. Emeğimize, onurumuza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz." .png İşçiler, 6 sendika temsilcisi öncülüğünde sürdürülen eylemin maaşların ödenene kadar devam edeceğini söyledi.