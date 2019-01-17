Bazı besinlerin yararlı bölümlerinin farkında değiliz. Maydanoz ve mandalina bu konunun önemli örnekleri arasında yer alıyor. Maydanozu, A, C, K vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir ve lif açısından zengin bir besin olarak biliyoruz. Oysa genel alışkanlığımız gereği sapını atarak tükettiğimizde besin değerinin en az yarısını almamış oluyoruz.

Habertürk’ ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, maydanoz sapı iyi bir antioksidan kaynağı olması nedeniyle, vücut bağışıklığını kuvvetlendirerek kansere karşı koruyucu etki sağlıyor. Bununla birlikte çok iyi bir ödem attırıcı ve idrar söktürücü olarak biliniyor. Düzenli tüketildiğinde ise kötü kolesterolü düşürerek kalp damar sağlığını koruyor. İçerisindeki lifler sayesinde kilo kontrolünde de büyük etkisi oluyor. C vitamini yönünden zengin olan maydanoz, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Yapılan araştırmalarda meme ve prostat kanserlerine karşı tedavi edici ve riski düşürücü etkisi olduğu görülen maydanoz, içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanserden korunmaya yardımcı oluyor.

MAYDANOZ SAPININ ÇOK SAYIDA FAYDASI VAR

Özellikle mide bulantıları ve karın ağrılarına karşı antiseptik özelliği olan maydanozun genellikle sap kısmı atılarak sadece yaprak kısmı tüketiliyor. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Turan, “Oysa maydanoz sapının saymakla bitmeyecek faydaları var”diyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Maydanoz sapında bulunan kalsiyumun kemik sağlığını koruyucu özelliği bulunuyor. Demir içeriği yüksek olan maydanoz, içerdiği C vitamini sayesinde demir emilimini artırıyor ve kansızlığa iyi geliyor. Bu özelliği nedeniyle kansızlık ve demir eksikliği olan kişilere maydanoz sapı tüketmeleri öneriliyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Maydanoz sapı tercihe göre her türlü yemek, salata ve yoğurt ile tüketilebiliyor. Düzenli tüketildiğinde içeriğindeki posa ve lif sayesinde tokluk süresini uzatarak iştah kontrolü sağlıyor. Özellikle suyu kaynatılarak düzenli tüketilen maydanoz sapının içerisindeki diyet lifinin, yağ yakımını destekleyici özelliği kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidan özelliğe sahip C vitamini, cildin elastikiyetini koruyarak ışıl ışıl ve genç bir cilde sahip olmaya destek olup düzenli tüketildiğinde akne tedavisine yardımcı oluyor.

SİNDİRİM VE KALP PROBLEMLERİNE KARŞI ETKİLİ

Yağ yakımıyla birlikte tokluk süresini de uzatan maydanozun sindirim sistemi sağlığına da yarar sağladığı belirtiliyor. Düzenli tüketildiğinde kabızlık gibi bağırsak problemlerini ortadan kaldıran maydanoz, içerisindeki zengin potasyum ve sodyum mineralleri sayesinde kan basıncı dengesini sağlayarak kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda çok iyi bir idrar ve iltihap söktürücü olarak dikkat çekiyor.

KABUĞUNUN FAYDASINI BİLSENİZ, ASLA ÇÖPE ATMAZSINIZ!

Kış mevsiminin vazgeçilmezi, B ve C vitaminlerinden zengin şifa kaynağı mandalinanın kabuğu da kendisi kadar faydalı bulunuyor. Diyetisyen Nafikar Turan, “Mandalina kabuğunun faydalarını bilmeyenler kabuklarını soyup çöpe atıyor, oysa yararlarını öğrenince bu alışkanlıklarını mutlaka değiştirecekler” diyor.

BRONŞLARI MANDALİNA KABUĞUYLA AÇIN

Mandalina kabuğu, soğuk kış aylarında hastalıklara karşı vücut direncini yükselterek bağışıklığı artırıyor. Bronşit olunduğunda mandalinanın kabuklarını sıcak suya eklemek ve 10 dakika beklenildiğinde solunan buhar bronşları açıyor ve kronik öksürük, soğuk algınlığı gibi gribal enfeksiyonlara iyi geliyor. Mandalina kabuğu aynı zamanda iyi bir balgam söktürücü olarak değerlendiriliyor.

KOLESTEROL VE MİDE-BAĞIRSAK PROBLEMLERİNE BİREBİR

Mandalina kabuğunun içinde bulunan ve ‘pektin’ adı verilen beyaz kısım, diyet lifinden zengin olduğu için lifli yapısı sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenliyor ve sindirim sistemimizin sağlığını korumada tedavi edici olarak dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde içerisindeki lif nedeniyle mide hazımsızlıklarının yanı sıra gaz problemlerinin de önüne geçiyor. Toz haline getirilerek yemek, salata ve yoğurda güzel tat verirken aynı zamanda bağırsakları çalıştırma da da önemli görülüyor. Mide bulantılarına da iyi gelen mandalina kabuğunun kötü kolesterolü düşürücü etkisi de bulunuyor. Toz haline getirilerek düzenli tüketilen mandalina kabuğu, gün içinde kan şekeri seviyesini de dengeliyor.

MANDALİNA KABUĞU İLE IŞIL IŞIL BİR CİLT MÜMKÜN

Mandalinanın, içinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde muhteşem bir antioksidan olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bu meyve cildin elastikiyetini koruyup daha ışıltılı görünmesini sağlayarak cilt sağlığını koruyor. Aynı zamanda saç sağlığını koruyucu etkisi de bulunuyor. Mandalina kabuğunun kurutularak veya toz haline getirilerek, yoğurt ve salatalarla tüketilmesi de öneriliyor.

TOKLUK HİSSİNİZİ ARTIRIR

Mandalina suyundaki fruktoz, meyve şekeri nedeniyle kan şekeri seviyesini hızlı bir şekilde yükseltip indireceği için bireyler çok kısa sürede acıkabiliyor. Mandalinanın kabuğu toz haline getirilip kullanıldığında tokluk süresi uzuyor ve iştah kontrolü sağlanıyor. Bu meyve aynı zamanda yağ yakımını da destekliyor ve iyi bir ödem attırıcı olarak görülüyor. Kurutulmuş mandalina kabukları sıcak suyun içinde 10 dakika demlenip içildiğinde tokluk sürenizi uzatıp bağırsaklarınızın çalışmasını sağlıyor. Mandalina kabuğu, içerisindeki A ve C vitamininden dolayı, antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı da koruyucu görülüyor.

AYAK MANTARINI DA TEDAVİ EDİYOR

Mandalina kabuğunun doğrudan tedavi edici özelliği de bulunuyor. Ayaktaki mantarlı bölgeye sürülerek tedavi edilebiliyor.

GRİBAL ENFEKSİYONLARA YAKALANMA RİSKİNİZİ DÜŞÜREN FORMÜL

Aşağıdaki tarifi uyguladığınızda hem yağ yakımını hızlandırabilir hem de kış aylarında gribal enfeksiyonlara yakalanma riskinizi düşürebilirsiniz.

*2 adet kurutulmuş mandalina kabuğu

*1 adet kurutulmuş portakal kabuğu

*1 adet kurutulmuş limon kabuğu

*5-6 adet karanfil

*1 adet kabuk tarçın

*1-2 dilim kök zencefil