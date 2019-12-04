04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atmosfere salınan ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğu, Amazon yağmur ormanlarından Sibirya ve Endonezya’ya felaket düzeyinde yangınlar, buzulların erimesi, sel ve kuraklıklar, yükselen deniz seviyesi ve okyanusların asitlenmesi, kirlilik, nesli tehlike altında olan türler, nüfus artışı, kıtlık, endüstriyel gıda üretimi, ormansızlaştırma-kırmızı et tüketimi ilişkisi, yetersiz beslenme, azalan doğal kaynaklar, iklim adaletsizliği, iklim mülteciliği...Anthropocene: The Human Epoch [Antroposen: İnsan Çağı]
Dünya, 12 bin yıllık Holosen’den “İnsan Çağı” Antroposen’e doğru hızla ilerliyor. Bilim insanları, aktivistler ve Küresel İklim Grevi’ne katılan milyonlarca insanın yüksek sesle dikkati çektiği üzere; gelecek birkaç bin yılın nasıl geçeceğini gelecek birkaç yıl tayin edecek.Aquarela
SALT tarafından ilk kez, Paris Anlaşması’nın onaylandığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 21. Taraflar Konferansı (COP21) paralelinde gerçekleştirilen Bu son şansımız mı? programı beşinci yılına girdi. Tarihin en sıcak yıllarından biri olarak kayda geçen 2015’ten bu yana İstanbul ve Ankara’da, iklim değişikliği meselesini çevresel, kültürel ve ekonomik yönlerden irdeleyen 40 belgesel film gösterildi.Artifishal
Herkesi çevre üzerindeki bireysel ve küresel etkileri sorgulamaya, aciliyet ve sorumlulukları değerlendirmeye teşvik eden program kapsamında bu yıl 3-8 Aralık’ta SALT Beyoğlu’nda sekiz, 18-20 Aralık’ta Goethe Institut-Ankara’da beş belgesel yapım sunulacak.
3 ARALIK SALI
18.30 Stefano Liberti ve Enrico Parenti, Soyalism [Soyalizm], 2018
20.00 Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky ve Nicholas de Pencier,
Anthropocene: The Human Epoch [Antroposen: İnsan Çağı], 2018
4 ARALIK ÇARŞAMBA
19.00 Victor Kossakovsky, Aquarela, 2018
6 ARALIK CUMA
19.00 Sasha Friedlander ve Cynthia Wade, Grit, 2018
7 ARALIK CUMARTESİ
18.00 Josh Murphy, Artifishal, 2019
19.30 Brett Story, The Hottest August [En Sıcak Ağustos], 2019
8 ARALIK PAZAR
14.00 David Gómez Rollán, Chamán [Şaman], 2018
16.00 Lindsey Grayzel, The Reluctant Radical [Zoraki Radikal], 2018
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