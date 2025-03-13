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        Haberler Bilgi Yaşam Bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 13 Mart baraj doluluk oranını duyurdu

        Bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 13 Mart baraj doluluk oranını duyurdu

        İSKİ tarafından baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Bu sabah baraj doluluk oranına ilişkin en güncel veriler açıklandı. Yağan kar yağışı ve yağmur suları baraj doluluk seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. Peki, İstanbul'daki barajlardaki su seviyesi şu an hangi seviyede? İşte en güncel verilere göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:32
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranını duyurdu. İşte güncel baraj doluluk oranı

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          Baraj doluluk oranı bugün yüzde 78,33 oldu.

        • 3

          İSKİ’nin son raporuna göre 13 Mart 2025 barajlardaki doluluk oranları:

          Ömerli Barajı yüzde 88,41

          Darlık Barajı yüzde 76,61

        • 4

          Elmalı Barajı yüzde 95

          Terkos Barajı yüzde 80,07

          Alibey Barajı yüzde 64,87

          Büyükçekmece Barajı yüzde 74,55

          Sazlıdere Barajı yüzde 57,65

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